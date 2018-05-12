Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim merkezli 4 ayrı İlde gerçekleştirdiği kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 1’i cezaevinde olan ve adliyeye sevk edilen diğer 8 şüphelinden 7’si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:53
Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim merkezli olmak üzere Aydın, Denizli, Kayseri ve Bursa’da eş zamanlı başlattığı operasyon kapsamında kredi kartı dolandırıcılığı yapan şebeke üyeleri kıskıvrak yakalanmış Jandarmadaki ifadelerinin ardından Didim Adliyesine sevk edilmişti.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin cezaevinden olduğu tespit edilen şebekeden 8 şüpheliden H.H.-H.T.-M.B.-M.M.-M.A.- Z.S.- D.B adlı yedi şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.A şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şebeke üyelerinin sahte kredi kartı hesapları oluşturarak, internet üzerinden vatandaşların hesaplarını boşalttıkları, bu yöntemle de yaklaşık olarak 200 bin TL’lik vurgun yaptıkları tespit edilmişti.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Avukat liderliğinde suç örgütü
Avukat liderliğinde suç örgütü
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Kaçakçılara eş zamanlı operasyon
Kaçakçılara eş zamanlı operasyon
Kayıp vaizin cesedi bulundu
Kayıp vaizin cesedi bulundu
İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı
Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı
1500 TL için çatıya çıktı
1500 TL için çatıya çıktı
72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı
72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim