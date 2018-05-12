Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim merkezli olmak üzere Aydın, Denizli, Kayseri ve Bursa’da eş zamanlı başlattığı operasyon kapsamında kredi kartı dolandırıcılığı yapan şebeke üyeleri kıskıvrak yakalanmış Jandarmadaki ifadelerinin ardından Didim Adliyesine sevk edilmişti.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin cezaevinden olduğu tespit edilen şebekeden 8 şüpheliden H.H.-H.T.-M.B.-M.M.-M.A.- Z.S.- D.B adlı yedi şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.A şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şebeke üyelerinin sahte kredi kartı hesapları oluşturarak, internet üzerinden vatandaşların hesaplarını boşalttıkları, bu yöntemle de yaklaşık olarak 200 bin TL’lik vurgun yaptıkları tespit edilmişti.

İHA