Kredi kartlarını kopyalayan çete çökertildi

Mamak ilçesindeki bir tekel bayisinde kurdukları düzenekle alışveriş yapan müşterilerin kredi kartlarını kopyalayıp banka hesaplarını boşalttıkları belirlenen suç örgütü üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Suç örgütü üyesi oldukları belirlenen M.K, A.G, N.T, K.T ve O.T, ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 5 tabanca, 3 şarjör, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait değişik çap ve ebatlarda 500 mermi, çok sayıda POS cihazı ve kredi kartı, elektronik düzenek ile doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, iş yerinden alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını kurdukları düzenekle kopyaladıkları ve banka hesaplarına ulaşarak binlerce liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

AA