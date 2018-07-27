Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
191.226
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3735
EURO
5.6540

Kredi kartlarını kopyalayan çete çökertildi

Başkent'te, iş yerinde kurdukları düzenekle alışveriş yapan müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak banka hesaplarını boşalttıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

27 Temmuz 2018 Cuma 18:07
Kredi kartlarını kopyalayan çete çökertildi

Mamak ilçesindeki bir tekel bayisinde kurdukları düzenekle alışveriş yapan müşterilerin kredi kartlarını kopyalayıp banka hesaplarını boşalttıkları belirlenen suç örgütü üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Suç örgütü üyesi oldukları belirlenen M.K, A.G, N.T, K.T ve O.T, ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 5 tabanca, 3 şarjör, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait değişik çap ve ebatlarda 500 mermi, çok sayıda POS cihazı ve kredi kartı, elektronik düzenek ile doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, iş yerinden alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını kurdukları düzenekle kopyaladıkları ve banka hesaplarına ulaşarak binlerce liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk kaçırmaya çalışan adam linç edildi
Çocuk kaçırmaya çalışan adam linç edildi
80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı
80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı
Polisten 'Ceza Sahası' operasyonu
Polisten 'Ceza Sahası' operasyonu
Bursa'da can pazarı
Bursa'da can pazarı
2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu
2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu
Ramazan davulcusu kurtuldu
Ramazan davulcusu kurtuldu
Parayı arıcı değil, aracı kazanıyor
Parayı arıcı değil, aracı kazanıyor
En çok nereye para harcıyoruz?
En çok nereye para harcıyoruz?
Gelinini üzen oğlunu bıçakladı
Gelinini üzen oğlunu bıçakladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim