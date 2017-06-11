Kreşte çocuğa şiddet

Antalya’da 2 yaşındaki çocuklarının kreşte darp edildiğini belirten aile şikayetçi oldu. Kepez ilçesinde özel bir kreşte 2 yaşındaki erkek çocuk, bakıcısı tarafından darp edildi. Yüzünde kızarıklık ve kolunda morluk olan çocukları için darp raporu alan aile, kreş ve bakıcı hakkında şikayette bulundu. 25 yaşındaki anne B.A., oğlunun 7 aylık dünyaya geldiğini ve gelişimi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Çocuğunu 14 aylık olduğunda kreşe verdiklerini dile getiren B.A., “Evde bir bakıcıyla olmasından ziyada kreşte daha güvende olacağını düşündük. Yaklaşık 1 yıldır kreşe gidiyor. Bizi derinden yaralayan olay geçtiğimiz 7 Haziran günü oldu. Her akşam eşimle birlikte çocuğumuzu almak için kreşe giderdik. O gün ise eşim tek başına gitti. İlgili öğretmen çocuğu eşime verirken yüzünde alerji olduğunu, vücudunda arkadaşının ısırık izleri olduğunu söylemiş. Kendisi lavabodayken arkadaşlarının oğluma zarar verdiğini söyledi. Burada bir ihmal var. Sorumlu bakıcı sınıf dışındayken neden 6 küçük çocuğun yanına başka bir bakıcı gelmiyor” dedi.

Alerji dediler dayak çıktı

Oğlunun suratındaki iz ve kolundaki morluklar nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldıklarını açıklayan anne B.A., “Bizi en çok tedirgin eden oğlumuzun yüzündeki izdi. Oğlumun yüzünün sol tarafında el izi şeklinde bir iz, gözünde de kızarıklık vardı. Tahminim şiddet uygularken tırnak gelmiş olabilir. Darp raporunu aldıktan sonra Sanayi Polis Merkezinde şikayetçi olduk” diye konuştu.



Kreş yetkililerin kendilerine çocuğun yüzünde ne olduğunu bilmediklerini, öğleden sonra alerji oluştuğunu söylediklerini aktaran B.A., “Bu açıklama bizi tatmin etmedi. Araştırdık hastane raporunda çocuğumuzun darp edildiğini öğrendik. Avukatım aracılığıyla pazartesi günü de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bakıcı A.Ç.’nin bir daha hiçbir kreşte görev almaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Görüntüler her şeyi anlatıyor

Görüntüleri izlediğini dile getiren B.A., “Bakıcı çocukların olduğu yerde bulunmaması gerek bir yere içi bıçaklı meyve tabağını koyuyor. Orada bir bıçak var. Bakıcı çocukları bırakıp gidebiliyor. O esnada çocuklar birbirini kesse kimsenin haberi olmayacak. Bakıcı geriye döndüğünde çocuğum dolabın kapağını açmış ve bıçağı eline almış. Elinde bıçakla çocuğumu gören A.Ç., bıçağı hızla çekip alıyor. Çocuğum donmuş şekilde bakıcıya bakıyor. Arkasından dönüyor sağ sol çocuğumu itiyor, kakıyor. Fazlaca vuruyor. Çocuğumu itiyor. Bir anne olarak bu kadının çocukların bulunduğu ortamda yer almamasını istiyorum. Biz de zaten bu şiddet olayının ardından bir daha çocuğumuzu o kreşe göndermeyeceğiz” diye konuştu.



B.A., olay sonrasında çocuğunun kreşe gitmek istemediğini ve okuldan soğuduğunu belirterek, oğlu için psikolojik destek alacaklarını kaydetti.

Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bakıcı A.Ç.’nin sınıfın kapısını açıp içeri girdiği ve elinde bıçak olan minik H.A.A’ya tokat attığı görülüyor. İHA