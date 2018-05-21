Krom fabrikasında iş kazası

Olay, Elazığ-Bingöl yolunda bulunan bir krom fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın mekanik bakım işçisi olan Mehmet Özgen (40), arıza yapan vagonda çalışma yapmaya başladı. Özgen, bu sırada hareket eden vagon ve forklift arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Özgen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken, savcılık soruşturma başlattı.