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Küçük çocuğa alkol veren mekana rekor ceza

Uşak genelinde 10 gündür yapılan 'Huzur 64' uygulamalarında 11 kişi tutuklanırken, küçük yaşta çocuğa alkol veren bir mekana 20 bin TL ceza uygulandı

29 Eylül 2017 Cuma 17:01
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Küçük çocuğa alkol veren mekana rekor ceza

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin il genelinde gerçekleştirdiği genel güvenlik ve asayişin sağlanarak daha huzurlu yaşam ve yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle uygulamalar ara vermeden devam ediyor. Yapılan uygulama kapsamında toplam 3 bin 628 şahsın sorgulaması yapılırken, bu şahıslardan 24’ü gözaltına alındı.

Yapılan inlemeler neticesinde şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine uygulama kapsamında 22 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 6136 SKM. kapsamında değerlendirilen kesici-delici alet ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında ise 1 iş yerine yaşı küçük bir şahsa alkol sunumu yapmaktan toplam 20 bin TL, 3 iş yerine kapalı mekanda sigara içmesine müsaade etmekten toplam 4 bin 536 TL, 1 iş yerine 3 şahsın kimlik bildirimini yapmamaktan toplam 99 TL, 4 şahsa emre aykırı davranıştan toplam 908 TL, 5 şahsa araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlemekten 545 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamanın trafik güvenliği ayağında ise; toplam 2 bin 298 araç kontrol edildi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 166 sürücüye idari para cezası uygulandı. 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı, 43 araç trafikten men edildi. İHA

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UşakHuzur 64AlkolMekanTlUygulamaTutuklu
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