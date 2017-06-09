Küçük Efe'yi arkadaşları unutmadı

Sancaktepe 'de önceki gün meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs bir eve dalmıştı. Dehşet veren kazada 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Dursun hayatını kaybetmişti. Karne almasına bir gün kala hayatını kaybeden Efe'nin okulunda arkadaşları dün karnelerini aldı. Talihsiz Efe'nin okul sırası ise arkadaşları tarafından karanfiller ve güllerle donatıldı. Küçük Efe'nin sırasına konulan fotoğrafı ise Beşiktaş atkısı ile sarıldı.

Öte yandan duvarı çöken ve eşyaları parçalanan evde dehşetin izleri silinmeye çalışılıyor. Sabah erken saatlerde kazanın meydana geldiği sokağa gelen Sancaktepe Belediyesine bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Evde hasar gören noktaları tespit eden ekipler kırılan eşyaları da çıkararak bir araca yerleştirdi. Bu arada minik Efe'nin ortaya çıkan Beşiktaş formalı fotoğrafı yürekleri sızlattı. Beşiktaşlı Efe ve minik Elif için kazanın olduğu evin sokağına da taziye çadırı kuruldu. İHA