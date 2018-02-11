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Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu 

Küçükçekmece Gölü'nde sabah saatlerinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Haberi alıp olay yerine koşarak gelen kadının yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

11 Şubat 2018 Pazar 17:40
Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu 

Olay, Küçükçekmece Gölü Sahil Parkında meydana geldi. Sabah saatlerinde gölde devriye gezen sahil parkta görevli güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş kadın cesedi gördü. Güvenlik görevlileri spor yapan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cesedinin olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı ve deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi göle girerek kadının cansız bedenini ceset torbasına koyup kıyıya çıkarttı. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 63 yaşındaki Nihal Kaya’ya ait olduğunu belirledi. Koşarak göl kenarına gelen yakınları Nihal Kaya’nın cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece GölüCansızBedenGözyaşı
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