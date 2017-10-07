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Küçükçekmece’de feci kaza: 1 ölü

E-5 karayolu Küçükçekmece Beşyol mevkiinde taksinin çekicinin arkasındaki araca çarpması sonucu arada sıkışan çekici sürücüsü hayatını kaybetti

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:30
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Küçükçekmece’de feci kaza: 1 ölü

E-5 karayolu üzerinde çekicinin arkasındaki aracı sabitlemeye çalışan çekici sürücüsü taksinin arkadan çarpması sonucu araçlar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Takside bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün 04.30 sıralarında Küçükçekmece Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Maddi kazaya karışan araçları kaldırmak için olay yerine çekici çağrıldı.

Çağrılan çekici araçlardan birini yüklerken diğer lüks aracı arkasına bağladı. Arkaya bağlanan aracı sabitlemeye çalışan Kamber C., arkadan gelen Fatih B. yönetimindeki taksinin çarpması sonucu lüks araç ile çekici arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler takside bulunan yaralı şoför Fatih B., Nurdan A. ve ismi öğrenilemeyen 3 yaralıyı ambulanslara alarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Lüks araç ile çekici arasında sıkışan Kamber C. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçların arasından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Kamber C.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C.’nin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Berkan T., “Çekicinin şoförü aracı çekmeye çalışıyordu. Taksici de göremedi biraz hızlıydı. Arkadan vurunca araya sıkıştı. İstemeden büyük bir kaza oldu. Bir sürü yaralı vardı” dedi.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. İHA

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E-5-KarıyoluKüçükçekmeceMevkiiTaksiBeşyol
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