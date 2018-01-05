Küfreden arkadaşını öldürdü

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5490 Sokak’ta meydana geldi.
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen Aziz El Casim (25), alkol aldıktan sonra arkadaşı Başar Musa’yla (21) buluştu. Alkollü olan genç arkadaşı Musa’ya küfür etmeye başladı.
İki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Başar Musa, cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşını kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Aziz El Casim ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını olaydan kısa bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan Başar Musa, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.