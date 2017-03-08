Kulaklık yüzünden canından oldu GSM firmasında çalışan Tuğba Serin işe giderken cep telefonundan kulaklık ile müzik dinlediği sırada trenin altında kalarak can verdi. Bu arada karışıklıktan yararlanan bir kişi Tuğba’nın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı

08 Mart 2017 Çarşamba 14:58 Bu haber kez okundu.