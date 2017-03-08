Adana'da sabah saatlerinde işe giderken kulaklık ile müzik dinlediği sırada trenin altında kalan genç kız hayatını kaybetti. Kulaklıkları kızın kulağında bulunan kızın, telefonunun çalındığı ortaya çıktı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4212 Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Tuğba Serin, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Yaya olarak giden genç kız, cep telefonundan müzik açarak kulağına da kulaklık taktı. Genç kız bir süre sonra tren yoluna geldi. Hemzemin geçidin olmadığı tren yolunda karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinlediği için trenin sesini duymayan kıza hızla gelen tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kızı gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar meraklı vatandaşlar kaza bölgesine akın etti. Bu arada bir kişi, genç kızın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı. Bu arada kaza sonrası genç kızın cep telefonunu kimin çaldığını belirlemek için de çalışma başlatıldı. Kızın cenazesi otopsi ve kimlik çalışması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İHA
Kulaklık yüzünden canından oldu
GSM firmasında çalışan Tuğba Serin işe giderken cep telefonundan kulaklık ile müzik dinlediği sırada trenin altında kalarak can verdi. Bu arada karışıklıktan yararlanan bir kişi Tuğba’nın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı
08 Mart 2017 Çarşamba 14:58
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