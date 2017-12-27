Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112022
ALTIN
157.896
DOLAR
3.8244
STERLİN
5.1305
EURO
4.5488

Küle dönen fabrikada milyonluk zarar var

Samsun'da bir palet fabrikasında çıkan yangında, fabrika alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Küle dönen fabrikada zarar 2 milyon lira

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:24
6 Okunma
Küle dönen fabrikada milyonluk zarar var

Samsun'da çıkan yangında küle dönen kereste fabrikasında 2 milyon liralık zarar olduğu bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangında, fabrika alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ancak fabrika kül olmaktan kurtarılamadı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, küle dönen fabrikada incelemelerde bulundu ve fabrikanın sahibi Zafer Özata’dan bilgi aldı. İncelemeler sonrasında açıklamalar yapan Başkan Yılmaz, “Allah cana bir şey getirmesin. Arkadaşımız Zafer Beyin palet atölyesinde bu gece sabaha karşı bir yangın çıktı. Muhtemelen elektrik kontağından ya da kısa devreden yangın çıkmış olabilir. Maddi zarar meydana geldi ama herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyoruz.

Geçmiş olsun dileklerimi kendisine ilettim. Allah böyle kazaları göstermesin. Şehrimize ve arkadaşımıza geçmiş olsun” dedi.

'2 milyon TL’lik zarar var'

Fabrikasında büyük maddi zarar olduğunu söyleyen Zafer Özata, “Yangının nedeni şu anda net değil. Elektrikten kaynaklanan bir yangın olduğunu zannediyoruz. Saat 04.30 gibi başlayan yangın sabah saatlerinde söndürüldü.

Bizim fabrikamızın alanı 3 bin metrekare. Yaklaşık 2 bin metrekaresi yandı. Bütün makinelerimiz ve stoklarımızın olduğu bölüm tamamen yandı. 15 makinem tamamen kül oldu. 2 milyon civarında bir zarara uğradım. Takdiri ilahi” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunPaletFabrikaItfaiyeKontrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekâr evinde çekiçli dehşet  2 ÖLÜ
Bekâr evinde çekiçli dehşet  2 ÖLÜ
Sobadan zehirlenen genç hayatını kaybetti
Sobadan zehirlenen genç hayatını kaybetti
Aile hekimi kazada hayatını kaybetti 
Aile hekimi kazada hayatını kaybetti 
Hakkari'den acı haber
Hakkari'den acı haber
Elektronik sigara patladı
Elektronik sigara patladı
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü 
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü 
Hafriyat kamyonu bir can daha aldı
Hafriyat kamyonu bir can daha aldı
Kendini ateşe veren vatandaşa müdahale
Kendini ateşe veren vatandaşa müdahale
Suriyelilere vatandaşlıkta ilk adım
Suriyelilere vatandaşlıkta ilk adım

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim