Kumar baskınında 3 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, 1'i kadın 2 polisin, müşteri kılığına girerek gittikleri adreste kumar oynatıldığını tespit etmeleri üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda, kumar oynattıkları ididasıyla Mücahit S. (20), Nursen Ç. (32) ve Zeynep S. (29) gözaltına alındı. Kumar oynayan 11 kişiye ise 227'şer lira para cezası kesildi. Aramada 3 rulet makinesi, oyunda kullanılan toplar ve pullara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit S, Nursen Ç. (32), Zeynep S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA