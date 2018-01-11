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Kumarhaneye çevrilen eve baskın 

Denizli’de gün toplantısı adı altında kumar oynanan eve düzenlenen baskında, 7 şahsa idari para cezası uygulanırken, 2 kişi gözaltına alındı

11 Ocak 2018 Perşembe 22:23
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Kumarhaneye çevrilen eve baskın 

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde 6 aydır takibe aldıkları evde gün adı altında toplanılarak kumar oynandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler evin kumarhane şeklinde dizayn edildiğini belirledi. Baskında oyun masası etrafında bulunan şahısların üzerinden toplam 26 bin 440 Türk lirası ve 2 bin 300 Amerikan doları ile, para yerine geçen 447 adet pul, 2 adet kumar oyununda alacak verecek listelerinin tutulduğu ajanda, 5 adet zar ve oyun kağıtları ele geçirildi. 7 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince toplam bin 813 TL idari para cezası kesilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
İHA
 

Anahtar Kelimeler:
DenizliKumarGünGözaltı
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