Kuraklık birçok ilin kapısını çaldı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türkiye, son 44 yılın en kurak senesini yaşıyor. Özellikle yoğun tarım yapılan Şanlıurfa ve Konya gibi illerimiz kuraklığı daha derinden hissediyor.

Güneydoğu Anadolu'da yağışlarda yüzde 57 azalma var. Bu nedenle Şanlıurfalılar geçen hafta Cuma namazı sonrası yağmur duası için el açmışlardı. İstanbul ve Ankara'da ise 'susuz günler kapıyı çalarsa, ne yaparız' endişesi hakim...

İstanbul'da İSKİ'nin günlük açıkladığı 'barajlardaki doluluk oranları', en azından şimdilik böyle bir endişeye kapılmanın gereği olmadığını ortaya koyuyor.

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı 19 Ocak itibariyle yüzde 68.57, barajlardaki toplam su miktarı ise yaklaşık 593 milyon metreküp. İstanbul'da günde ortalama 2.7 milyon metreküp su kullanılıyor. Mevcut tüketim eğiliminin devam etmesi halinde barajların ihtiyacı karşılama süresi yaklaşık 220 gün...

Ankara'da ise doluluk oranı yüzde 20.21... Barajlarda toplam 320.6 milyon metreküp su bulunuyor. Ankara’da günde 1 milyon 165 bin metreküp su kullanılıyor. Bu su başkente 275 gün yetebilir. Rakamlara göre Ankara, İstanbul'dan daha şanslı.

İstanbul’un yeni baraja ihtiyacı var

İstanbul'un en büyük sorunu baraj eksikliği olarak öne çıkıyor, nitekim ilde uzun süredir yeni baraj yapılmıyor.

Bütçesinin önemli bir bölümünü ulaşıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yeni baraj yapımına ilişkin bir çalışması bulunmuyor. Megakentteki barajların toplam su tutma kapasitesi 865 milyon metreküp...

Oysa Ankara'daki kapasite yaklaşık 1.6 milyar metreküp.

Ankara'daki barajların İstanbul'a nazaran neredeyse iki kat fazla su tutma hacmi bulunuyor. Bu da megakentin acil içme suyu barajına ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

Deniz suyu neye duruyor?

Öte yandan görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 2014 yılındaki yerel seçimler öncesinde kamuoyu ile paylaştığı projeler arasında yer alan 'deniz suyunu arıtıp şehir şebekesine verme' çalışması da rafa kalkmış görünüyor.

Yeni Başkan Mevlüt Uysal'ın bu konuya ilişkin somut bir açıklaması da olmadı.

Ortadoğu'daki tüm ülkeler ve ABD'nın Kaliforniya Eyaleti su ihtiyacını denizden karşılıyor. Türkiye'de ise bu konuda Bodrum ciddi çalışmalar yaptı. Dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesisi de Bileşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor.

Tesisin kapasitesi yıllık kapasitesi 300 milyon metreküp. Böyle bir tesis, İstanbul'un 110 günlük su ihtiyacını tek başına karşılayabilecek niteliğe sahip.