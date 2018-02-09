Kural ihlalleri ‘yolcu polis’lere takıldı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 3 bin 430 yolcu otobüsünde sivil trafik polisleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, bin 121 ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak için yollarda görev alan sabit ekipler ve otobüslere yolcu gibi binen trafik polisleri aracılığıyla denetimler yapıyor.

Uygulamayla kazalarda yaşanan can kayıpları ile yaralanmaların önlenmesi, sürücü ihlallerinin tespit edilmesi, sürücü ve yolcuların seyahat süresince kazalarda ciddi yaralanma ve ölüm riskini yüzde 35-70 oranında önleyen emniyet kemerini takmalarının sağlanması ile "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun'' artırılması amaçlanıyor.

Otobüslerde sivil personel tarafından yapılan anlık denetimlerde, şoför veya yardımcı personelin, seyahat öncesinde yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu olduğunu hatırlatıp hatırlatmadığı, şoför ve yolcuların emniyet kemerlerinin seyahat süresince takılı olup olmadığı, şoförün cep telefonu kullanma, hız, hatalı sollama ve dinlenme sürelerine uymama gibi ihlalleri yapıp yapmadığı kontrol ediliyor.

Üç saniyelik uğraş hayat kurtarıyor

Vatandaşlar gibi bilet alarak otobüse binen sivil trafik polisleri, seyahat süresince gözlerini şoför ve yoldan ayırmıyor. Şoförlerin yaptıkları ihlalleri zaman ve kilometre bilgileriyle not alan polisler, seyahat sonunda kimliğini açıklayarak şoför ve yolcuları, denetimin amacı, tespit edilen ihlaller ve bunların getirdiği riskler hakkında bilgilendiriyor.

Polisler, yolculara yaptıkları bilgilendirmede, olası kazalarda yolcuların otobüsten fırlama riskine dikkati çekerek emniyet kemerinin sadece 3 saniyede takılabildiği uyarısında bulunuyor.Ayrıca sivil personel tarafından ilgili mevzuat kapsamında şoföre, yapmış olduğu ihlaller için ceza kesiyor.

Bu kapsamda, geçen yıl bin 866 sivil personel tarafından 3 bin 430 yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde bin 121 adet cezai işlem uygulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu otobüsleri üzerindeki denetimlere bu yıl da aynı kararlılıkla devam edileceği öğrenildi.

AA