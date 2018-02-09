Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113590
ALTIN
161.615
DOLAR
3.8253
STERLİN
5.2829
EURO
4.6808

Kural ihlalleri ‘yolcu polis’lere takıldı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 3 bin 430 yolcu otobüsünde bin 866 sivil trafik polisleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde bin 121 ceza kesildi

09 Şubat 2018 Cuma 17:33
Kural ihlalleri ‘yolcu polis’lere takıldı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 3 bin 430 yolcu otobüsünde sivil trafik polisleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, bin 121 ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak için yollarda görev alan sabit ekipler ve otobüslere yolcu gibi binen trafik polisleri aracılığıyla denetimler yapıyor.

Uygulamayla kazalarda yaşanan can kayıpları ile yaralanmaların önlenmesi, sürücü ihlallerinin tespit edilmesi, sürücü ve yolcuların seyahat süresince kazalarda ciddi yaralanma ve ölüm riskini yüzde 35-70 oranında önleyen emniyet kemerini takmalarının sağlanması ile "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun'' artırılması amaçlanıyor.

Otobüslerde sivil personel tarafından yapılan anlık denetimlerde, şoför veya yardımcı personelin, seyahat öncesinde yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu olduğunu hatırlatıp hatırlatmadığı, şoför ve yolcuların emniyet kemerlerinin seyahat süresince takılı olup olmadığı, şoförün cep telefonu kullanma, hız, hatalı sollama ve dinlenme sürelerine uymama gibi ihlalleri yapıp yapmadığı kontrol ediliyor.

Üç saniyelik uğraş hayat kurtarıyor

Vatandaşlar gibi bilet alarak otobüse binen sivil trafik polisleri, seyahat süresince gözlerini şoför ve yoldan ayırmıyor. Şoförlerin yaptıkları ihlalleri zaman ve kilometre bilgileriyle not alan polisler, seyahat sonunda kimliğini açıklayarak şoför ve yolcuları, denetimin amacı, tespit edilen ihlaller ve bunların getirdiği riskler hakkında bilgilendiriyor.

Polisler, yolculara yaptıkları bilgilendirmede, olası kazalarda yolcuların otobüsten fırlama riskine dikkati çekerek emniyet kemerinin sadece 3 saniyede takılabildiği uyarısında bulunuyor.Ayrıca sivil personel tarafından ilgili mevzuat kapsamında şoföre, yapmış olduğu ihlaller için ceza kesiyor.

Bu kapsamda, geçen yıl bin 866 sivil personel tarafından 3 bin 430 yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde bin 121 adet cezai işlem uygulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu otobüsleri üzerindeki denetimlere bu yıl da aynı kararlılıkla devam edileceği öğrenildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Şehirlerarası Yolcu TaşımacılığıTrafik PolisleriDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soba faciası: 3 ölü
Soba faciası: 3 ölü
Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 
Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 
Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi
Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi
Bürokraside görevden alma deprem
Bürokraside görevden alma deprem
Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu
Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu
FETÖ ile korkutup dolandırdılar 
FETÖ ile korkutup dolandırdılar 
Konya'da 2 kaza 3 ölü
Konya'da 2 kaza 3 ölü
Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ
Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ
Silahlı kavga can aldı
Silahlı kavga can aldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim