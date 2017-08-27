Kurban etindeki kokulara dikkat

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından aldığı bilgilere göre, kurban etinin saklanması ve tüketimi, marketlerden ve kasaplardan alınanlara etlere göre farklılık gösteriyor. Kurban kesim işlemleri sırasında karkası kirleten kan, bağırsak içeriği, toprak gibi bulaşıkların hızla uzaklaştırılması gerekiyor.



Karkasta anormal renk, koku, organlar üzerinde şekil bozuklukları ve su kesecikleri, aşırı dolgun safra kesesi, aşırı büyük dalak ve lenf yumruları gibi anormal oluşumlar görülmesi halinde etlerin tüketime sunulmadan önce veteriner hekim tarafından kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.



Öte yandan taze etler yabancı kokuları çabuk çekiyor, bu nedenle etin, koku salan meyve-sebze gibi gıdalarla aynı ortamda muhafaza edilmemesi öneriliyor. Aşırı mide şişkinliği varken kesilen hayvanların etlerinde kötü kokunun fark edilebileceğinin altı çiziliyor. Akciğer ve mide kıl kurtları bulunan koyunların etlerinde hafif bir aseton kokusu bulunurken, sarılıkla bazı paraziter ve bakteriyel hastalıkların varlığında da kesilen hayvanların etlerinde değişik kokular oluşabiliyor. uzmanlar ı, market ve kasaplardan alınan et lerin kesimin ardından yeterli süre dinlendirilip tüketime sunulduğunu belirterek, kurban etinin de yenmeden önce olgunlaşmasının beklenmesi tavsiyesinde bulundu.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından aldığı bilgilere göre, kurban etinin saklanması ve tüketimi, marketlerden ve kasaplardan alınanlara etlere göre farklılık gösteriyor. Kurban kesim işlemleri sırasında karkası kirleten kan, bağırsak içeriği, toprak gibi bulaşıkların hızla uzaklaştırılması gerekiyor.Karkasta anormal renk, koku, organlar üzerinde şekil bozuklukları ve su kesecikleri, aşırı dolgun safra kesesi, aşırı büyük dalak ve lenf yumruları gibi anormal oluşumlar görülmesi halinde etlerin tüketime sunulmadan önce veteriner hekim tarafından kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.Öte yandan taze etler yabancı kokuları çabuk çekiyor, bu nedenle etin, koku salan meyve-sebze gibi gıdalarla aynı ortamda muhafaza edilmemesi öneriliyor. Aşırı mide şişkinliği varken kesilen hayvanların etlerinde kötü kokunun fark edilebileceğinin altı çiziliyor. Akciğer ve mide kıl kurtları bulunan koyunların etlerinde hafif bir aseton kokusu bulunurken, sarılıkla bazı paraziter ve bakteriyel hastalıkların varlığında da kesilen hayvanların etlerinde değişik kokular oluşabiliyor. Anormal koku hissedilen etler deki koku, kızartma veya kaynatma sonucu kaybolmuyorsa bunların tüketilmemesi gerekiyor. AA

Etler mutlaka dinlendirilmeli

Kurbanlık hayvan kesildikten sonra etinin bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Normalde market ve kasaplardan alınan etler, kesimi takiben olgunlaşma için yeterli süre dinlendirilmiş ve sonra tüketime sunulmuş olduğundan, herhangi bir hazırlığa gerek duyulmuyor. Kurbandan elde edilen etin de olgunlaşmasının beklenmesi önem taşıyor. Öncelikle yeni kesilen etin1-2 saat serin ve güneş görmeyen yerde dinlendirilmesi, daha sonra dağıtılacak kısmının ayrılması ve sertlik kıvamına ulaşınca saklanacak etlerin porsiyonlara ayrılması gerekiyor.