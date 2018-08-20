Kurban pazarlarında arife hareketliliği

Ardahan ve Iğdır'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor.

Yurt genelinde yarın başlayacak Kurban Bayramı arifesinde Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında besiciler ile kurbanlık alacaklar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Ardahan Hayvan Pazarı'nda önceki günlere oranla kurbanlık hayvan sayısı az olmasına rağmen bayram öncesi kurbanlık almak isteyenler yüzünden hareketlilik yaşanıyor.

Kentten başta İstanbul, Ankara ve Bursa ile Karadeniz'deki illere olmak üzere yapılan kurbanlık sevkiyatları sona erdi ancak kentteki kurbanlık alışverişi devam ediyor.

Vatandaşlardan Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda son gün olması dolayısıyla hayvan sayısında azalma gördüklerini, bunu iyiye yorumladıklarını belirterek, "Bu durum da genel itibarıyla iyi olduğunu gösteriyor. Maşallah durum gayet iyi. Son gün olmasına rağmen satışlar iyi. Biz de kurbanımızı aldık. Fiyatlar gayet uygun." dedi.

Bazı vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının et fiyatlarına göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Hayvanlar alıcılarını bekliyor

Iğdır'da da kurbanlık hayvanların satışının yapıldığı pazarlarda arife günü dolayısıyla hareketlilik devam ediyor.

Iğdır Canlı Hayvan Pazarı'na getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar uygun fiyata kurban almaya çalışırken satıcılar da ellerindeki kurbanlık hayvanlarını satmak için uğraşıyor.

Pazarda küçükbaş hayvan satışı yapan vatandaşlardan Mehmet Sönmez, pazarın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurban satışlarının bugün diğer günlere göre daha iyi gittiğini söyledi.

Özellikle bu yıl küçükbaş kurban satışlarının daha çok olduğunu dile getiren Sönmez, "Pazara gelen müşteriler daha çok küçükbaş hayvan alıyor. Küçükbaş hayvan 800 liradan başlıyor, bin 900 liraya kadar alıcı buluyor. Bu nedenle küçükbaş hayvan bu yıl daha çok rağbet görüyor, büyükbaş hayvanlar ise müşteriye daha pahalı geliyor." dedi.

Ağrı'da bugün yoğunluk yok

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da ise hayvan pazarlarında arife günü dolayısıyla beklenen yoğunluk olmadı.

Ağrılı besici Fatih Yetişir, bu yıl özellikle küçükbaş kurbanlık fiyatlarının düşük olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Öğretmen olduğunu ancak atanamadığını belirten besici Recep Yaman ise "Şu an çobanlık yapıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Dolar ve avronun yükselişiyle hayvan piyasasında satışlar azaldı. Bugün arife günü olmasına rağmen ancak birkaç tane kurbanlık satabildik. Şu an 20 tane kurbanlık hayvanım satılmayı bekliyor." diye konuştu.

Besici Ahmet Kayıhan ise bu yıl kurbanlıkları zararına sattığını söyleyerek, elinde çok sayıda kurbanlık kaldığını ve istediği satışı yapamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Pazara getirdiği kurbanlıkların tamamına yakınını sattığını anlatan Suat Acar ise kentteki hayvan pazarlarında önceki yıllara göre bu yıl arife gününün sönük geçtiğine dikkati çekti.

Acar, kendisinin ise sadece bir kurbanlığını satamadığını, pazarda bu yıl kurbanlık fiyatlarının düşük olduğunu aktardı.