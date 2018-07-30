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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Marketlerde pahalı mı ucuz mu?

Bu yıl kurbanlıklar ateş pahası... Ancak süpermarket zincirlerinin aracılık ettiği kurbanlıkların daha pahalı olması dikkat çekiyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Marketlerde pahalı mı ucuz mu?

Migros, canlı ağırlığı ortalama 30-35 kilo, koli ağırlığı minimum 12 kilo olan kurbanlık koçu 1.155 TL'den, koli ağırlığı minimum 16 kiloluk koçu ise 1.295 TL'den satıyor. Aynı fiyatlar Kipa'da da geçerli. Yağ-kemik ayıklandığında 12 kiloluk et 8 kiloya, 16 kiloluk et de yaklaşık 11 kiloya iniyor.

Böylece bir kilo kurban etinin fiyatı 100 lirayı aşıyor. Oysa piyasada kuzu kuşbaşı 60 liradan satılıyor.

CarrefourSA minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi 1285 TL ve minimum 17 kilogramlık Küçükbaş Karaman Kurban Paketi de 1245 TL’den satışa sunuluyor.

Burada da pakette yaklaşık 6 kilo fire mevcut ve etin kilosu 100 lirayı aşıyor!

SELİM AYANOĞLU

Anahtar Kelimeler:
MarketKurbanlıkKurban Bayramı
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