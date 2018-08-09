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Kurbanlık sevkiyatları denetleniyor

Kurban Bayramı dolayısıyla, doğudan batı illerine sevk edilen canlı hayvan taşıyan araçlar Yozgat'ta denetlendi. Yozgat'taki E-88 Karayolu kent girişi Muslubelen mevkiinde jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak, hayvanların sağlık belgeleri, menşei şehadetnamesi ve kulak küpeleri kontrol edildi

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:36
Kurbanlık sevkiyatları denetleniyor

Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

Yozgat'taki E-88 Karayolu kent girişi Muslubelen mevkiinde jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak, hayvanların sağlık belgeleri, menşei şehadetnamesi ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı şekilde kurbanlık alabilmeleri, yıl içerisinde aşıları yapılmış, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından risk taşımayan hayvanları seçmelerini sağlamak amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

İl dışındaki herhangi bir pazara kurbanlık sevki yapılacaksa, hayvanlarda il, ilçe müdürlüklerince verilmiş sağlık raporlarının kontrol edildiğini aktaran İpek, "Sevk aracında veteriner sağlık raporunun olması demek, bu hayvanların yıl içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşıları yapılmış, belli bir kontrol dahilinde hazırlanmış ve sevkıyatları da uygun bulunmuş hayvanlar olduğunu gösterir.

Denetimlerimiz esnasında belgesiz nakille karşılaştığımızda idari işlem yapıyoruz. Büyükbaşlarda hayvan başına 548 lira küçükbaşlarda 85 lira, nakliye araç sahiplerine de 1834 lira idari para cezası uyguluyoruz." dedi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yetiştirdiği 12 büyükbaş kurbanlığı İstanbul'a götüren Aydın Yeşilyurt, denetim yapılmasını doğru bulduğunu söyledi. Kontrollerin kaçak hayvan sevkıyatını önlediğini aktaran Yeşilyurt, "Görevliler küpelerini, nereden nereye gittiğini kontrol ediyor. Fiyatlar bu yıl iyi. Zara'da 3 hayvan sattım, memnunum. Fiyatlar 10-15 bin lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

AA

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