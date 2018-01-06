Kurnaz çiftin oyununa geldiler

Bursa Osmangazi'ye bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet eden N.D. ile eşi Ş.D'yi ev telefonundan bir kişi arayarak, kendisini komiser olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini belirten telefondaki şahıs, evde bulunan altın ve paraları hazırlamalarını istedi.

Telefon dolandırıcılarıyla karşı karşıya olduklarını anlayan çift, hemen 155 polis ihbar hattını aradı.

Bursa Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çiftle irtibata geçerek, dolandırıcı şahıslarla ailenin irtibatını kesmemesini sağladı. Çift, polisle iş birliği yaparak, dolandırıcılara bankada yüklü miktarda paraları olduğunu söyledi.

Uyanık çift, poşet içine konulmuş kağıt parçalarıyla bankaya girip, para çekmiş gibi dışarı çıkarak dolandırıcılarla buluştu. Dolandırıcı İ.Ö, poşeti aldığı sırada gerçek polisler tarafından suçüstü yakalandı.

İ.Ö. ile birlikte çalışan M.K. de yakalandı. Aynı şahısların daha önce de G.V. isimli vatandaşı 24 bin lira ve 3 bin 300 EURO dolandırdıkları ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA