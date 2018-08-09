Kuşadası'nda bot faciası: 9 ÖLÜ

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtarıldı. Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti. Bölgeye yakın kıyıya da çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 03.25'te ALO 158 Sahil Güvenlik ihbar hattına gelen bilgi üzerine bir helikopter, bir uçak, iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi bölgeye görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 9 kişinin cesedine ulaşıldı, olayda 4 kişi de kurtarıldı. Kurtarılanların ilk ifadelerine göre kayıp göçmen bulunmadığı, 12 kişinin Irak, 1 kişinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını uzun süre devam ettirdi. Öte yandan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, ölenlerden 7'sinin çocuk, 2'sinin de kadın olduğunu belirtti.

Göçmen faciası geliyorum demiş

7'si çocuk 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olayda kullanılan lastik botun 2 kişi kapasiteli olduğu ve kaçak göçmenlerin bu lastik bota 13 kişi bindikleri ortaya çıktı.

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada, facianın lastik bota kapasitesinin üzerinde binilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik görüntülerinden ortaya çıkan sonuca göre, 2 kişi kapasiteli lastik bota 8’si çocuk 13 kişi bindiği belirlendi.

Cenazeleri morga kaldırılan göçmenlerin tamamının Irak uyruklu oldukları, bottaki sadece bir kişinin Suriyeli olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek araştırma yaptı.

Suriyeli insan kaçakçısı gözaltına alındı

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yaşanan kaçak göçmen faciasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, faciadan sağ olarak kurtulanların ifadesini aldı.

Yapılan araştırmada alabora olan tekneden sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu göçmenin insan tacirliğini organize eden kişi olduğu ortaya çıktı. Sağ kurtulan kaçak göçmenler, “ Suriye uyruklu bir kişi ile anlaştık. Bize bot bularak Yunanistan’ın Sisam adasına götüreceğini söyledi.

Sabaha karşı bize küçük bir bot getirdi ve hep birlikte bota binmemizi istedi. Bize can yeleği verilmeyince itiraz ettik. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine kendisi de bota bindi.

Bir süre sonra da bot küçük olduğu için alabora oldu ve çocuklar ve kadınlar denize düşüp boğuldu" dediler. Kaçak göçmenlerin ifadesinin ardından KOM ekipleri tarafından kaçak göçmenleri para karşılığı yurt dışına kaçırmaya çalışan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan Suriye uyruklu insan taciri gözaltına alındı.

Faciadan sağ kurtulan kaçak göçmenler tarafından teşhis edilen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu insan kaçakçısı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Silahla tehdit edilmişler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Iraklı Oner Rahad, kıyıdan ayrılmadan önce organizatörlerin can yeleği olmadan bota binmeleri için kendilerini silahla tehdit ettiğini, aile başına 3 bin dolar ödediklerini söyledi.