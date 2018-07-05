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Kuşlara ateş ederken babasını vurdu

Van’ın Muradiye ilçesinde kuşlara ateş eden oğlu tarafından vurulan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:30
Kuşlara ateş ederken babasını vurdu

Olay, hafta sonu Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki meyve bahçesinde kuşlara pompalı tüfekle ateş eden Ü.T. (18), yanlışlıkla 60 yaşlarındaki babası Fahrettin T.’yi yüzünden vurdu.

Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilen baba Fahrettin T., tüm müdahalelere rağmen önceki akşam hayatını kaybetti. Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi.

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