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Kuytul'a 7 yıl isteniyor

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
Kuytul'a 7 yıl isteniyor

Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası isteniyor.

Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce yakarıda belirtilen suçlardan başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı. Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

Sanık Kuytul'un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Vakfa yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.
AA

Anahtar Kelimeler:
Furkan Eğitim Ve Hizmet VakfıOperasyonSoruşturma
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