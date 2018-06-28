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Kuyu kazdıran adam toprak altında kaldı

Balıkesir’de su aramak için kepçe ile kuyu kazdıran adam, kuyunun içinde iken toprak altında kalarak can verdi

28 Haziran 2018 Perşembe 17:48
Kuyu kazdıran adam toprak altında kaldı

Dursunbey’e bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Özdemir (62) isimli şahıs, tarlasında su arama çalışması başlattı. Kiraladığı kepçe ile 3-4 metre civarında kuyu kazdıran Özdemir, çıkan suyu incelemek için kuyuya indi. Bu esnada başka bir bölgede çalışan kepçe operatörü geri döndüğünde Ahmet Özdemir’i göremeyince açılan kuyunun çöktüğünü fark etti. Durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren operatör, mahalle sakinlerinden de yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın toprak yığını altında kalarak can verdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Dursunbey cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından toprak altında kalan Özdemir, bulunduğu yerden çıkarıldı. Şahsın cesedi savcı tarafından yapılan ilk otopsinin ardından ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İHA

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