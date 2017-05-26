Kuyumcu soygunuyla ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:25 Bu haber kez okundu.