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Kuyumcu soygunuyla ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcu soygunuyla ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi
Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayın ardından yaralı olarak kaçan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu belirtilen 8 kişi daha iki tabanca ve av tüfeğiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te önceki gün soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, kadın şüpheli ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.
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GaziantepKuyumcu Soygunu
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