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Kuyumcudan 900 bin liralık altın çaldılar

İstanbul Sultanbeyli’de gece bir kuyumcuya giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 7 kilo altınla kayıplara karıştı.

24 Ocak 2017 Salı 15:32
Kuyumcudan 900 bin liralık altın çaldılar
Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların, FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen ve kapatılan bir bankanın boş şubesinden duvarı delerek kuyumcuya girdikleri belirlendi. Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Hırsızlar önce kapatılan FETÖ’ye ait bir bankanın şubesine girdi. Buradaki kameraların kullanıma kapalı olmasını fırsat bilen zanlılar duvarı delerek bitişiğindeki kuyumcuya girdi. Dükkanda bulunan piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 7 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Ertesi gün dükkanı açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi Mehmet Udun, “TMSF'ye devredilen Bank Asya’ya ait binanın asma tavanından giriş yapmışlar. Kameranın devre dışı olduğunu bildikleri için alarmın kablosunu kesmişler. İçeride duvarı delerek dükkana girmeyi başarmışlar. Çevredeki kameralardan yaptığımız tespite göre hırsızlığı yapanlar 4-5 kişiymiş” diye konuştu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık kuyumcu dükkanının içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. İHA



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