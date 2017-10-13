Kuyuya düşen çocuk sağ kurtarıldı 

Yeşilyurt Mahallesi 2139 Sokak'ta ikamet eden 9 yaşındaki Mustafa Durgut, komşuları N.Ç.’nin evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada üzeri tahta ve sacla kapalı olan kuyunun üzerinden geçmek istedi. Çocuk bu sırada tahtaların kırılmasıyla 10 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Çocuk 1 metrelik suda yüzerek kuyunun kenarlarına tutunup çığlıklar atarak yardım istedi. Bir süre sonra çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Sağlık ile AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kuyu çevresinde güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olay yerinde itfaiye erleri halatlar yardımı ile kuyuya inerek çocuğa ulaştı. İtfaiye eri çocuğu kendisine bağlayarak yukarıya doğru tırmandı. Çocuk daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Durgut’un olayı yara almadan atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA