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Kuzey Irak’ta 2 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 18:06
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Kuzey Irak’ta 2 asker şehit

TSK’dan yapılan açıklamada, "16 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İHA

Son Güncelleme: 16.10.2017 20:56
Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTSKşehit
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