Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Minehöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Tuncer'in (44) kullandığı 46 KL 300 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Gaffar Karakurt (80) ve Zeliha Karakurt (85) araçtan çıkamayarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü Celal Tuncer ise yüzerek kanaldan çıktı. Yaşlı çiftin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lastiği patlayan otomobil kanala uçtu 2 ÖLÜ
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
07 Nisan 2017 Cuma 14:57
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