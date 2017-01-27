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Lastiği patlayan otomobil takla attı

Tekirdağ’da lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

27 Ocak 2017 Cuma 17:46
Lastiği patlayan otomobil takla attı
Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu Beyazköy mevkiinde meydana geldi. B.Ö. hakimiyetindeki 35 KY 355 plakalı otomobil, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu önce şarampole yuvarlandı daha sonra da yolun ortasında savruldu. Kazada B.Ö. ve araç içerisinde bulunan kardeşi N.Ö. yaralanırken 77 yaşındaki anneleri Kadriye Ö. ise hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Otomobilin takla atmasıyla birlikte refüje savrulan anne Kadriye Ö.’nün cenazesi ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kadriye Ö.’nün cesedi cenaze aracına konulduğu sırada, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza geçiren otomobilde yapılan araştırmalarda, otomobilin sağ arka lastiğinde çivi olduğu ve kazanın bu nedenle meydana geldiği tahmin ediliyor. İHA
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