Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lise öğrencisi sınıfta cinnet geçirdi

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, derste cinnet geçiren lise öğrencisi arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini bıçakladı.

Bu haber kez okundu.

Lise öğrencisi sınıfta cinnet geçirdi
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, derste cinnet geçiren lise öğrencisi arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini bıçakladı. Olayda bıçaklanan öğrenci hayatını kaybederken, cinnet geçiren öğrenci ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesindeki bir lisede sabah ikinci derste cinnet geçiren B.K., önce önündeki sırada oturan E.T.'nin boynuna bıçak sapladı, ardından da bıçağı kendi boğazına sapladı. Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki E.T. burada hayatını kaybederken, ağır yaralı B.K. (16) Rize Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle okul tatil edilirken, yaralı B.K.'nin hayati tehlikesi olduğu ifade edildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rize
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100