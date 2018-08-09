Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96883
ALTIN
213.656
DOLAR
5.4722
STERLİN
7.0529
EURO
6.3376

Liseli çoban yıldırım düşmesi sonucu öldü

Erzurum’un Palandöken ilçesinde çobanlık yapan lise üçüncü sınıf öğrencisi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:22
Liseli çoban yıldırım düşmesi sonucu öldü

Yerde cesedi gören çobanın yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi. Palandöken Dağı eteklerinde dün sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatan Emrah Sucu (17), yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından jandarmaya ve polise bilgi verildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset adli tıpa kaldırıldı. Olay yerinde toplanan Emrah Sucu’nun yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi. Sucu’nun lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden bir yakını, “Sabah koyunları otlatmak için Palandöken’in yamaçlarına çıktı.

Hava yağışlıydı. Daha sonra yıldırım önce bir koyunun üzerine düştü. Emrah’ta koyuna bakmak için yanına gittiğinde ikinci yıldırımda onun üzerine düştü. Her tarafı patlamıştı. Hayatını kaybetti” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurbanlık sevkiyatları denetleniyor
Kurbanlık sevkiyatları denetleniyor
Acemi kasaplara göz açtırılmayacak
Acemi kasaplara göz açtırılmayacak
Kuşadası'nda bot faciası: 9 ÖLÜ
Kuşadası'nda bot faciası: 9 ÖLÜ
E-5’te zincirleme kaza
E-5’te zincirleme kaza
Park yüzünden silahlı bıçaklı kavga
Park yüzünden silahlı bıçaklı kavga
Asker uğurlamada maganda dehşeti
Asker uğurlamada maganda dehşeti
Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Gaziantep Nüfus Müdürlüğünde neler oluyor?
Gaziantep Nüfus Müdürlüğünde neler oluyor?
Zıpkınla balık avı ölümle bitti
Zıpkınla balık avı ölümle bitti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim