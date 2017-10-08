Lojistik firmasında büyük yangın

Hadimköy’de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir lojistik firmasının deposunun 3’üncü katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin konulduğu alanda çıkan yangına Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangında yaralanan olmadı.