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Lüks otelde arabası çalındı

İstanbul’daki akrabasının düğünü için lüks otele ailesiyle gelen bir kişi, valenin ihmalkarlığı yüzünden 250 bin liralık son model aracından oldu. Otel yönetiminin sorumluluğu üstlenmemesi üzerine yasal süreç başlatan vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor

06 Eylül 2018 Perşembe 16:45
Lüks otelde arabası çalındı

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Topkapı’da bulunan bir lüks otelde yaşandı. Muş’tan bir akrabasının düğünü için ailesiyle İstanbul’a gelen Mehmet Balcı, otelin vale görevlisine lüks otomobilini teslim etti.

Beraberinde getirdiği bavullarla odasına geçen Balcı, yanlış bavulu aldığını anlayarak aracının yanına gitti. Valenin yanına giderek aracını soran Balcı, otomobilinin çalındığını öğrendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Balcı ve otel görevlileri kayıtlardan valenin odasının kapısının açık bırakıldığını ve bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin Balcı ile başka bir müşterinin araçlarının anahtarlarını alarak kaçtığını tespit etti.

Durumun anlaşılması üzerine otel müdürüyle iletişime geçen Balcı önce aracının piyasa değeri olan 250 bin TL'yi alacağını üzerinde anlaşma sağladı. Daha sonra otel yönetimi Mehmet Balcı’ya paranın tamamını ödemeyeceğini ve 100 bin TL verip üzerine vale personelinin açık senetlerini vererek aracının parasını çıkartmasını teklif etti.

Mağdur vatandaş durumu kabul etmeyerek yasal süreç başlattı. 3 aydan beri aracının bulunması için Muş’tan İstanbul’a gelen Mehmet Balcı devlet yöneticilerinden yardım beklediğini belirtti.

 Otel yönetimi 1 kuruş bile harcamadı

Otel yöneticilerinin duyarsızlığından yakınan ve devlet yöneticilerinden yardım bekleyen Balcı, “Aracın içerisinde yaklaşık olarak 7 bin liralık eşyamız vardı, bunların bir kısmını yani 5 binlik kısmını vale tahsil etti.

Bir süre bizlere araç da kiralandı ancak bu masrafların hepsi valeden tahsil edildi otel yönetimi hiçbir şekilde kendini sorumlu tutmadı ve elini 1 kuruş cebine atmadı. Bu kadar mağduriyetten sonra yasal süreç başlattım, yasal haklarımın hepsini sonuna kadar kullanacağım.

3 aydır araçsızım ve bu işlerle ilgilenmek için her ay Muş’tan buraya geliyorum. Devletimden rica ediyorum, benim bu mağduriyetimi gidermemde benim yanımda olsunlar" şeklinde konuştu.

İHA

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