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Lüks site inşaatında yangın paniği  

Sarıyer Ayazağa’daki lüks site inşaatının strafor deposunda yangın çıktı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:16
Lüks site inşaatında yangın paniği  

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.

Yangın, Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki lüks bir site inşaatında meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe, Kağıthane, Kemerburgaz ve İstinye itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale ettiği esnada binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Gözün gözün görmediği yangını söndürme çalışmalarını diğer binalardaki işçiler ise izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, duman tahliyesine geçildi.

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