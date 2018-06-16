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Lunaparkta feci kaza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan lunaparkta "balerin" diye tabir edilen oyun aracından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 14:07
Lunaparkta feci kaza

Oyun aracından düşerek yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Oyun aracı dönerken oturduğu koltuktan fırlayan Murat Boz, 2-3 metre kadar havalandıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Murat Boz'un cenazesi Çerkezköy ilçesindeki Bahçeli Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahçeli Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili işletme sahibi ve bir çalışan gözaltına alındı.

E.Y. ve A.F, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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