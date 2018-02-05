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Lunaparkta yangın dehşeti

Lunaparkın bekçi odasının da bulunduğu ardiye olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bekçinin çöken odanın içerisinde kalarak hayatını kaybettiği anlaşıldı

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:02
Lunaparkta yangın dehşeti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lunaparkta çıkan yangında bekçi kulübesinde uyuyan yaşlı adam yanarak can verdi. Olay Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde yaşandı. Lunaparkın bekçi odasının da bulunduğu ardiye olarak kullanılan bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Lunaparkta bekçi olarak görev yapan İsmail Şevik’in (88) ısınmak için yaktığı elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Lunaparkın güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine durum Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekiplerine bildirildi. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bekçinin içeride olduğunun bildirilmesi üzerine müdahale bekçi odasının bulunduğu bölüme yoğunlaştırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bekçinin çöken odanın içerisinde kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen işletme sahipleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden İsmail Şevik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
İHA


 

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