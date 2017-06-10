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Maganda kurbanı anne kurtarılamadı

Elazığ’da magandaların sokak ortasında çatışması sırasında kocası ve çocuklarıyla birlikte yürürken kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 3 çocuk annesi Canan Acar hayatını kaybetti

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Maganda kurbanı anne kurtarılamadı
Olay, Elazığ kent merkezinde Elazığ Öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasındaki vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımda meydana gelmişti. İki kişi arasında çıkan kavgada silahla ateş edilmesi nedeniyle olayla hiçbir alakası olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar (45), Yusuf Altınbaş ve Vahit Özcan yaralanmıştı. Kocası Abdurrahman Acar ile çocuklarının yanında kafasına gelen kurşunla ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Canan Acar, ardından Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edilmişti.
45 yaşındaki 3 çocuk annesi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canan Acar'ın cenazesi, otopsinin ardından eşi Abdurrahman Acar, çocukları ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

Faillerden biri yakalandı

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Abdurrahman Acar, "6 Haziran 2017 tarihinde öğretmenevinin önünde ailemle birlikte yürüyüşteydik 100 metre ilerimizde magandalar tarafından gelen kurşunla eşim yanımda yere yıkıldı. Acil yardım ekipleri olay yerine gelerek ilk olarak eşimi Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Daha sonra eşim oradan Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edildi" demiş, şüphelilerin yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istemişti.
Öte yandan, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın asıl faillerinden biri ile ona yardım eden başka bir şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağlamıştı. Olayın diğer failinin yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi. İHA
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ElazığFırat Üniversitesi
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