Magandalar can aldı

Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, burada çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti.

Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Emin’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada magandalar bir aileyi daha yaktı. Giresun’da düğün magandalarının rastgele havaya sıktıkları kurşun dede ve torununa isabet etti. Dede Eşref Yanar ayakta tedavi edilirken, torunu Beril Yanar'ın vücudunda kalan kurşun ameliyat ile alınacağı bildirildi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde Eşref Yanar torunu ile bir akrabalarının düğününe katılmak için Ören Beldesi'ne gitti. Düğün alanına geldiği sırada torununu kucağına alarak arabadan inen dede Eşref Yanar ve torunu Beril Yanar nereden geldiği belli olmayan kurşunların hedefi oldu.

Olayın ardından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dede ve torun tedavi altına alındı. Dede ayakta tedavi edilirken, küçük torunu ise kurşunun çıkartılması için hastaneye kaldırıldı.

HABER MERKEZİ