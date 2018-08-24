Magandalar çocuk vurdu

Olay önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolüstü köyünde meydana geldi. Düğün sırasında tabanca ile havaya ateş açan H.K. şarjörün boşaldığını düşünerek silahı yere doğrulttu. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun 5 yaşındaki Ö.F.E.'nin bacaklarına isabet etti. Çocuğun kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ö.F.E. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralanan Ö.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çocuğun düğünde yaralanmasına sebep olan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.