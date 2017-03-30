Magandalar halk otobüsüne saldırdı

Antalya ’da motosikletli magandalar halk otobüsüne önce taşla saldırdı, ardından otobüs şoförünü darp etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda şoför vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, otobüs içerisindeki yolcular da kabus dolu dakikalar yaşadı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. Varsak istikametinden Lara'ya doğru gitmekte olan 07 AU 0109 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü, Baraj Mahallesi’ne geldiği sırada yoldan geçen motosikletli iki kişinin taşlı saldırısına uğradı. Önce ön taraftan taş atan magandalar, daha sonra otobüsün arkasına geçip taş atarak otobüsün camlarını kırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda otobüs içerisindeki yolcuların, ‘Lütfen yapmayın’ diye çığlık attığı görüldü. Ne olduğunu şaşıran otobüs şoförü Berkan Ercan (29) ise saldırganların plakasını almak için otobüsü kenara çekti. Plakayı alamayan Ercan, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Şoförü darp ettiler

Otobüsün camlarına taş atarak yolculara korku dolu anlar yaşatan magandalardan bir tanesi, duran otobüsün yanına gelerek otobüs şoförü Ercan’a saldırdı. Taşla şoförün yüzüne vuran maganda, tekmelerle de şoförü çeşitli yerinden yaraladı. Yolcular tarafından tekrar otobüs içerisine alınan şoför, olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak saldırganın otobüse taşlı saldırısı devam etti. Kapıyı kapatan otobüs şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak için bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde darp edilen şoförün burnunun kanlar içinde kaldığı gözlendi.

‘Her zaman otobüslerimizi taşlıyorlar’