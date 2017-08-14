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Magandalığın bu kadarına da pes

Eskişehir'de bir düğün konvoyundaki insanların yolun ortasında otomobilleri durdurarak oynamaya başlaması, 'Bu kadarına da pes' dedirtti

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Magandalığın bu kadarına da pes
Eskişehir'de bir düğün konvoyundaki insanların yolun ortasında otomobilleri durdurarak oynamaya başlaması, 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Olay, Eskişehir-Kütahya yolunda önceki akşam saatlerinde yaşandı. Onlarca otomobilin bulunduğu konvoy Botanik Park'a doğru seyir halindeydi. Hız limitinin 70 olduğu yolda aniden duran otomobiller, yolu trafiğe kapattı. Ardından otomobillerde bulunan şahıslar inerek müzik eşliğinde oynamaya başlarken, konvoy dışındaki araç sahipleri duruma tepki gösterdi. İnsanların seyahat özgürlüğünün kısa süreli de olsa engellendiği yolda, arkadan gelen bir çok otomobil kaza tehlikesi yaşadı. Aralıklarla konvoy aniden hız keserek trafiği tehlikeye düşürürken, 3 şeritli yolun tamamını kapatmaktan geri çekinmediler. Görenlerin, 'Bu kadarına da pes' dediği görüntüler, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Botanik Park'da yapılacak düğüne gittiği düşünülen konvoyda bulunan insanların yolda durarak neden oynadığının ise mantıklı bir açıklaması bulunmuyor. İHA
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