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Mahallede korku dolu anlar

Adana’da yüksek gerilim hattının kopması sonucu meydana gelen patlama sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken bisiklet süren bir çocuğun ‘ne korkacağız ki’ demesi dikkat çekti

31 Temmuz 2018 Salı 16:45
Mahallede korku dolu anlar

Mahalleli plastik sandalye ile sokağı kapatıp tellerin yanına yaklaşılmasını engelledi. Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2486 Sokak'ta yüksek gerilim hattı aniden kopup mahallenin ortasına düştü.

Bölgenin elektriği tamamen kesilirken, mahalleli plastik sandalyeler ile yolu kapatarak olası bir facianın önüne geçmek istedi. Bir mahalle sakini, "Hava sıcak olduğu için sokak boştu, akşamüstü olsaydı olay farklı olurdu" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tellerinin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Elektrik tellerinin kopmasıyla mahallede korku ve panik yaşandı.

Ancak bisikletiyle gezinen bir çocuk gülerek hiçbir şey olmamış gibi "Kafamızın üzerine düştü. Son anda kurtulduk. Mahalleden geçiyordu pat etti, alev koptu" dedi. Çocuk, basın mensuplarının 'korktunuz mu?' sorusuna "Ne korkacağız ki" cevabını verdi.

İHA

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