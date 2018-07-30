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Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı  

Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Selman köyünde Dicle Nehri kenarında piknik yaptıkları esnada suyun yükselmesiyle mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:36
Mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı  

Eğil ilçesi Selman köyü yakınından geçen Dicle Nehri kenarında piknik yapmaya giden aile fertlerinden anne ve oğlu suyun sığ olan yerinden ilerleyerek karşıya geçti. Suyun bir anda yükselmesiyle anne ve oğlu karşıda mahsur kaldı.

Diğer aile fertlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Nehre indirilen botla karşıya geçen ekipler anne ve oğlu mahsur kaldıkları yerden kurtararak güvenli bölgeye getirdi.  

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