Makasın sonu kötü bitti

Makas atarak trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, beton mikserine çarptı. Kaza, İzmit D-100 İzmit istikameti Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. Recep P. idaresindeki 41 LZ 662 plakalı otomobil yolda makas atarak ilerlerken, aynı istikamette gitmekte olan Diler D. idaresindeki 54 SK 135 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin arkasına saplanan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 İzmit istikameti Yahya Kaptan mevkiine de trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA