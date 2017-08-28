Maket polis arabalı trafik önlemi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde ve belli karayollarına kazaları azaltmak için maket trafik polis araçları yerleştirdi. Maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı, hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor.

Sürekli Hendekten Adapazarı istikametine gelen Soner Başmanav isimli sürücü uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, “D-100 karayolunda Hendek’ten Adapazarı’na istikametine gidiyordum. Maket polis aracını gördüm, nasıl bir şey diye merak ettim aracımı yol kenarına çekerek inip baktım. Güzel bir uygulama olmuş aslında çünkü bu yol üzerinde araçlar çok süratli gidebiliyorlar. O yüzden güzel bir uygulama olmuş emniyet karayolları ve polis ekiplerini bu açıdan tebrik ediyorum” dedi.