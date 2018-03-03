Malatya’da feci kaza: 2 ölü

Kaza Malatya-Sivas Karayolu üzerinde Arguvan yol ayrımında meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu her iki araçta bulunan Hatice Ç. ve Halit G. olay yerinde hayatlarını kaybederken Murat K. (47), Mahmur K. (34), Kaya Ç. ( 57) ve Mustafa Ç. (40) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından hayatlarını kaybeden Hatice Ç. ile Halit G.’nin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA