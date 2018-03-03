Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
banner138

Malatya’da feci kaza: 2 ölü

Malatya-Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı

03 Mart 2018 Cumartesi 16:05
Malatya’da feci kaza: 2 ölü

Kaza Malatya-Sivas Karayolu üzerinde Arguvan yol ayrımında meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu her iki araçta bulunan Hatice Ç. ve Halit G. olay yerinde hayatlarını kaybederken Murat K. (47), Mahmur K. (34), Kaya Ç. ( 57) ve Mustafa Ç. (40) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından hayatlarını kaybeden Hatice Ç. ile Halit G.’nin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSivasKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunun yanında staj yapıyor
Oğlunun yanında staj yapıyor
Umuda yolculuk işkenceye dönüştü
Umuda yolculuk işkenceye dönüştü
Türkiye genelinde huzur uygulaması
Türkiye genelinde huzur uygulaması
Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı
Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı
Otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı
Otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı
Altını hava yastığına zulalamışlar
Altını hava yastığına zulalamışlar
Polis telsizli hırsızlara operasyon
Polis telsizli hırsızlara operasyon
Bekçi olmak için şartlar...
Bekçi olmak için şartlar...
Valilik önünde şüpheli valiz paniği
Valilik önünde şüpheli valiz paniği

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim