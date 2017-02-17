Mandalina kavgası karakolda bitti

Çürük mandalina sebebiyle çıkan kavga karakolda bitti. Olay, İzmit Anıtpark mevkiinde bulunan ve kentin en büyük semt pazarlarından biri olan Perşembe pazarında meydana geldi. Eşi ve oğlu ile birlikte semt pazarına giden Muammer Yılmaz, Abdulgani Doğan’a ait tezgahtan mandalina almak istedi. Poşetin içinde çürük mandalina olduğunu iddia eden Muaammer Yılmaz, Abdulgani Doğan ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Bu sırada Yılmaz’ın oğlu Habib Yılmaz da babası ile pazarcının tartıştığını görünce tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine mandalina tezgahındaki bıçağı alan Habib Yılmaz, pazarcıların üzerine yürüdü.

Mandalina kavgasında bıçak çekildi