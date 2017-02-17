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Mandalina kavgası karakolda bitti

Pazardan aldığı mandalinaların çürük çıktığını iddia eden müşteri ve pazarcılar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Hastaneden darp raporu alan iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu

17 Şubat 2017 Cuma 15:13
Mandalina kavgası karakolda bitti
Çürük mandalina sebebiyle çıkan kavga karakolda bitti. Olay, İzmit Anıtpark mevkiinde bulunan ve kentin en büyük semt pazarlarından biri olan Perşembe pazarında meydana geldi. Eşi ve oğlu ile birlikte semt pazarına giden Muammer Yılmaz, Abdulgani Doğan’a ait tezgahtan mandalina almak istedi. Poşetin içinde çürük mandalina olduğunu iddia eden Muaammer Yılmaz, Abdulgani Doğan ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Bu sırada Yılmaz’ın oğlu Habib Yılmaz da babası ile pazarcının tartıştığını görünce tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine mandalina tezgahındaki bıçağı alan Habib Yılmaz, pazarcıların üzerine yürüdü.

Mandalina kavgasında bıçak çekildi

Bıçak çekildiğini gören diğer pazar esnafının da olaya karışması sonrasında büyüyen arbedede çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavilerinin ardından darp raporu alan taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. İHA
Anahtar Kelimeler:
İzmitMandalina
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