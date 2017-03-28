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Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, B.Ç, Mithatpaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Mesut Köklüce  (44), Gamze Kızıltaş (26), S.K. (48) ve Y.K'yı (40) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kızıltaş ve Köklüce müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Y.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada zanlı B.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. AA
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