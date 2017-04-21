Manisa'da iki deprem

Manisa'nın Selendi ilçesinde saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık bir saat sonra saat 17.12'de merkez üssü Şehzadeler olan ikinci sarsıntı yaşandı. İkinci sarsıntının büyüklüğü de aynı şiddette oldu.



İlk sarsıntı 8,8 kilometre derinlikte oluşurken, ikinci sarsıntı 6.9 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.

Şen, "Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sarsıntı Manisa'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Aydın, Balıkesir, Uşak, Bilecik, Denizli, Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Afyonkarahisar'da da hissedildi.

Sosyal medya kullanıcıları "Deprem oldu, ev beşik gibi sallandı", "99 Marmara'dan sonra ilk kez böyle bir deprem yaşadım. Dışarıdayken yer sallandı, olduğum yerde gittim geldim" mesajlarını paylaştı.